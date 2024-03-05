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Стало известно о возможной эвакуации Зеленского из Киева

Стало известно о возможной эвакуации Зеленского из Киева

Сегодня 164 прочитали Экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен предположил, что в связи с тяжелым положением на фронте президента Украины Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева.

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