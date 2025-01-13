Нахохлились и ждут: украинские беженцы терроризируют поляков

Польша страдает от украинского криминального элемента. Украинцы занимаются там наркоторговлей, сбытом контрабандных сигарет, выбиванием долгов, банальным хулиганством, но особенно усердствуют по части телефонного мошенничества.
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