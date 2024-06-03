В Новосибирской области назвали 16 таинственных мест для дикого отдыха

На территории региона есть и горы, и водопады, и реликтовые леса, и легенды о йети.В Новосибирской области составили рейтинг из 16 таинственных мест, куда можно поехать отдохнуть в отпуск или просто на выходные.
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