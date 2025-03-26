Пользователи ChatGPT иногда приобретают эмоциональную зависимость от чат-бота, выяснили исследователи

Люди, использующие ChatGPT в течение длительного времени, становятся зависимы от него. Такой вывод сделала компания-производитель программы OpenAI в результате специального исследования, проведенного в сотрудничестве со специалистами Массачусетского технологического института.
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