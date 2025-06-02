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Царьград

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Финансовый провал "Зенита": клуб в долгах на почти 11 миллиардов рублей

Финансовый провал "Зенита": клуб в долгах на почти 11 миллиардов рублей

Пока "Краснодар" празднует чемпионство и фиксирует прибыль, "Зенит" отчитался о миллиардных потерях.Футбольный клуб "Зенит" завершил сезон 2024/2025 с колоссальной кредиторской задолженностью в размере 10,75 млрд рублей.

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