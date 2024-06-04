Проклятое ЕГЭ: выпускник не справился с волнением

Мальчик оканчивал православную школу, был приемным ребенком в семье. Об этом пишет shot. По словам родителей, мальчик сильно переживал, его водили к специалистам, которые поставили диагноз: «легкое когнитивное расстройство».
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