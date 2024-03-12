Губернатор Севастополя встретились с иностранной делегацией

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился в Севастопольской детской школе искусств встретился с иностранной делегацией, прибывшей к нам в город после основной программы Всемирного фестиваля молодёжи.
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