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Карпин о 6:0 с Намибией: «Порадовало, как они выходили из обороны, даже учитывая наш прессинг. Во 2-м тайме они подустали»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с командой Намибии (6:0).

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