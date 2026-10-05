В Вологодской области открылся третий Детский культурно-просветительское центр

В Тотьме Вологодской области начал работу детский музейный центр «Навигация», созданный в рамках нацпроекта «Семья», передает пресс-служба регионального министерства культуры.
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