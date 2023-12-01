💨 Учёным нужно разработать стратегию адаптации к изменениям климата Как объяснил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, через 10-15 лет порывы ветра при выходе «суперциклона» будут достигать не 34, а 37-38 метров в секунду, осадков выпадет не 40 мм, а 60-65.