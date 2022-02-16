Погода в Ростове-на-Дону 16 февраля 2022: прогноз синоптиков

Погода в Ростове-на-Дону на 16 февраля 2022 — прогноз ростовского гидрометцентра. В среду в донской столице осадков не ожидается, однако вечером есть вероятность образования тумана, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах.