Царьград

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Погода в Ростове-на-Дону 16 февраля 2022: прогноз синоптиков

Погода в Ростове-на-Дону 16 февраля 2022: прогноз синоптиков

Погода в Ростове-на-Дону на 16 февраля 2022 — прогноз ростовского гидрометцентра. В среду в донской столице осадков не ожидается, однако вечером есть вероятность образования тумана, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах.

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