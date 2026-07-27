Таёжник Кулеш прошел по следам семьи Усольцевых и сделал страшный вывод

Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный походник Алексей Кулеш на минувших выходных лично посетил Кутурчинское Белогорье, чтобы пройти тем же маршрутом, которым, предположительно, следовали Усольцевы.
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