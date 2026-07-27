Таёжник Кулеш прошел по следам семьи Усольцевых и сделал страшный вывод

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лина любимцева

Какого черта лазить где попало.еще и маленького ребенка с собой тащить?!! У этих Усольцевых с башкой все было в порядке?!! ...... Или они просто спрятались ото всех, а сами живут где-нибудь за границей, не парятся? Хорошо, если второй вариант...