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Аргументы и Факты

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Таёжник Кулеш прошел по следам семьи Усольцевых и сделал страшный вывод

Таёжник Кулеш прошел по следам семьи Усольцевых и сделал страшный вывод

Депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный походник Алексей Кулеш на минувших выходных лично посетил Кутурчинское Белогорье, чтобы пройти тем же маршрутом, которым, предположительно, следовали Усольцевы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Какого черта лазить где попало.еще и маленького ребенка с собой тащить?!!  У этих Усольцевых с башкой все было в порядке?!!   ......    Или они просто спрятались ото всех, а сами живут где-нибудь за границей, не парятся?  Хорошо, если второй вариант...
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1 м.