Два брата в Приморье получили удар током от высоковольтного провода

В городе Арсеньеве Приморского края двое рабочих во время установки баннера получили удар током. Мужчина 1977 года рождения погиб, а его брат 1979 года рождения получил электротравму и травмы от падения с высоты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.
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