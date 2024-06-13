Два брата в Приморье получили удар током от высоковольтного провода

В городе Арсеньеве Приморского края двое рабочих во время установки баннера получили удар током. Мужчина 1977 года рождения погиб, а его брат 1979 года рождения получил электротравму и травмы от падения с высоты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.