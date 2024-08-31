Идеальный острый перец в банке БЕЗ варки

ОЦЕНИТЕ РЕЦЕПТ Хотите в этом году иметь под рукой запас острого перца, чтобы добавлять его в блюда и делать их более интересными? Мы предлагаем вам рецепт приготовления хрустящего и вкусного острого перца на зиму без варки.
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