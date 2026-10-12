Мэрия Архангельска вложит 53 млн рублей в ремонт детсада «Рыбачок»

Глава Архангельска Дмитрий Морев осмотрел ход капитального ремонта детского сада «Рыбачок» и поручил подрядчику ускорить работы, привлекая дополнительные бригады, чтобы открыть обновлённое учреждение в начале следующего года.
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