Заболеваемость сахарным диабетом в РФ носит характер пандемии —эндокринолог

Число больных сахарным диабетом в России за последние 20 лет увеличилось более чем в два раза, что свидетельствует о пандемическом характере болезни, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева 13 ноября журналистам.
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