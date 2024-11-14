Заболеваемость сахарным диабетом в РФ носит характер пандемии —эндокринолог

Число больных сахарным диабетом в России за последние 20 лет увеличилось более чем в два раза, что свидетельствует о пандемическом характере болезни, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева 13 ноября журналистам.