Питание малыша

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Роман Костомаров: все жены и дети знаменитого фигуриста

Роман Костомаров: все жены и дети знаменитого фигуриста

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, трехкратный чемпион России и заслуженный мастер спорта России в этом году отметил 46 лет.

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