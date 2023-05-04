Роман Костомаров: все жены и дети знаменитого фигуриста

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при, трехкратный чемпион России и заслуженный мастер спорта России в этом году отметил 46 лет.