Патрушев в Бразилии обсудил обеспечение безопасности в Мировом океане

БРАЗИЛИА, 4 августа. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в первый день рабочего визита в Бразилию провел переговоры по взаимодействию в военно-морской сфере и обеспечению безопасности в Мировом океане, передает корреспондент ТАСС.
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