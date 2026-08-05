Huawei представила смартфон nova 16 SE с ёмким аккумулятором и OLED-экраном

В основе устройства лежит процессор Kirin 8020, смартфон работает под управлением HarmonyOS 6.1. Одной из ключевых особенностей стала аккумуляторная батарея ёмкостью 8500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, что обеспечивает до 28 часов непрерывного просмотра видео.
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