Huawei представила смартфон nova 16 SE с ёмким аккумулятором и OLED-экраном

В основе устройства лежит процессор Kirin 8020, смартфон работает под управлением HarmonyOS 6.1. Одной из ключевых особенностей стала аккумуляторная батарея ёмкостью 8500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, что обеспечивает до 28 часов непрерывного просмотра видео.