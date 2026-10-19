В Сосновском районе Челябинской области днём 19 октября «Лада Ларгус» под управлением 42-летнего водителя вылетела с трассы «Подъезд к Екатеринбургу» и опрокинулась в кювете, травмы получили пять пассажиров.
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