Три фактора сократили жизнь без деменции почти на 13 лет

Группа медиков из Китая и США оценила наличие трех сосудистых факторов риска — сахарного диабета, артериальной гипертонии и такой вредной привычки, как курение — у 12 409 человек из четырех регионов Соединенных Штатов Америки.
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