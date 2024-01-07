Что привезти из Югры в подарок: эти сувениры удивят любого

В длинные новогодние праздники россияне навещают своих родственников по всей стране. Если вы оказались в столице Югры – Ханты-Мансийске, приехали в гости или оказались проездом, то обязательно купите главный гастрономический сувенир – муксун.
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