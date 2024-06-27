Депутат Ананских увидел в санкциях против России попытку "добить" Европу

Очередной пакет антироссийских санкций, введенный Евросоюзом, не окажет негативного эффекта на Россию, зато сильно ударит по европейской экономике, уверен первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
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