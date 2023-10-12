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Сыгран пятый тур международного шахматного турнира в Италии

Сыгран пятый тур международного шахматного турнира в Италии

Единоличным лидером на международном шахматном турнире в Арко (Италия) стал Дьюла Пап после пятого тура 11 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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