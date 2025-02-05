Суд продлил арест руководителю ФГБУ «Пантеон защитников Отечества»

Срок ареста руководителю ФГБУ «Федеральный военный мемориал „Пантеон защитников Отечества“» Минобороны России Вячеславу Филиппову по делу о получении взятки продлил Басманный суд Москвы, сообщает 5 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
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