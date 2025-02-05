smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Армян - выгнать с паспортами с 1991..В ИМЭМО РАН расск...
  • Maxim
    Сначала - пусть отдадут золото из концлагерей и проценты на него, потом - поговорим..Швейцария вызвала...
  • Maxim
    Кругом - одни враги, реально: никого нет.. Памятник - ещё при жизни..Лукашенко заявил,...

Суд продлил арест руководителю ФГБУ «Пантеон защитников Отечества»

Суд продлил арест руководителю ФГБУ «Пантеон защитников Отечества»

Срок ареста руководителю ФГБУ «Федеральный военный мемориал „Пантеон защитников Отечества“» Минобороны России Вячеславу Филиппову по делу о получении взятки продлил Басманный суд Москвы, сообщает 5 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх