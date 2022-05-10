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Как торговали алкоголем, так и будем: правительство края пошло на уступки предпринимателям

Как торговали алкоголем, так и будем: правительство края пошло на уступки предпринимателям

Правительство Приморского края поддержало предложения предпринимателей и приняло решение пока не вводить дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

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