Дополнительные многофункциональные устройства установят на станциях «Молжаниново» и «Новоподрезково»

Установка 100 дополнительных многофункциональных информационных дисплеев (МИД) от станции «Москва-Пассажирская» до станции «Клин» Ленинградского направления Октябрьской железной дороги и третьего маршрута Московских центральных диаметров завершится до конца года.
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