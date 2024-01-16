Картина салехардской художницы «Кочевники Ямала» будет представлена в Третьяковской галерее

Салехардская художница Татьяна Кипко отправляется в Москву: ее картину «Кочевники Ямала» покажут на Всероссийской художественной выставке «Россия XIV» Работа прошла отбор и будет представлена в Третьяковской галерее, где пройдет грандиозная выставка в залах современного искусства на Крымском валу.