Как создавалась РСЗО БМ-21 «Град», широко применяемая и по сей день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Два цеха сборки БПЛА и объект подготовки безэкипажных катеров ВСУ уничтожены ракетными ударами за сутки - Минобороны
- Последствия антироссийских санкций: в Минфине Финляндии планируют повысить НДС и сократить пенсии по старости
- Неспокойная ночь для киевского режима: ВС РФ нанесли удары по объектам от Харькова до Ивано-Франковска
Свежие комментарии