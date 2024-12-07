Удары США по объектам в Сирии в этом году нанесены по указанию Байдена

Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency Американский президент Джо Байден заявил в отчете Конгрессу о действиях ВС США за рубежом, что два удара по объектам в Сирии в текущем году были нанесены по его приказу.
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