Что случилось в мире за ночь, 24 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 24 июля в России и мире произошли следующие важные события: в Сочи из-за сильных ливней погибли женщина, власти Запорожья выступили за постоянную дислокацию ВС РФ в регионе, глава МИД Сергей Лавров прибыл в Каир для проведения переговоров.