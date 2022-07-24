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Что случилось в мире за ночь, 24 июля: главные новости «Известий»

Что случилось в мире за ночь, 24 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 24 июля в России и мире произошли следующие важные события: в Сочи из-за сильных ливней погибли женщина, власти Запорожья выступили за постоянную дислокацию ВС РФ в регионе, глава МИД Сергей Лавров прибыл в Каир для проведения переговоров.

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