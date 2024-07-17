Показаны 12 мутантов, которые появятся в новых «Черепашках-ниндзя» Авторы му...

Показаны 12 мутантов, которые появятся в новых «Черепашках-ниндзя»Авторы мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории» (Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles) опубликовали новую порцию изображений, где продемонстрировали новых и старых мутантов.
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