Концерт Семенович в Норильске плохо встретила публика, но фанаты ее поддержали

В соцсетях Анна Семенович показала видео со своего концерта в Норильске. В свою очередь хейтеры в комментариях накинулись на пышногрудую светскую львицу.
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