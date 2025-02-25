Эллардайс о Салахе и «Золотом мяче»: «Никаких шансов. Винисиус победит из-за того, что устроил «Реал» в прошлом году»

«Никаких шансов. Из-за того, что сделал «Реал» в прошлом году, [победителем] будет Винисиус Жуниор. Они будут просто вне себя, и больше ни за что не приедут [на церемонию], если кто-то из них не выиграет, так что победителем будет один из них.