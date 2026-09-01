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ВС России поразили предприятие по производству аэростатов для «Хорнетов»

ВС России поразили предприятие по производству аэростатов для «Хорнетов»

Российские военнослужащие поразили предприятие «Аэробавовна», выпускающее аэростаты для доставки и обеспечения управления БПЛА, в том числе типа «Хорнет».

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