В Архангельске МЧС дало пояснения о смерти главы службы пожаротушения

Причина смерти начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Архангельской области Димитрия Охрименко не связана с пожаром, он скончался после происшествия, 26 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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