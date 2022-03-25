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ЖИТЬ СРЕДИ "ВАТНИКОВ И БЫДЛА" СТАНЕТ НЕВЫНОСИМО. ЭЛИТНЫЙ ПРИГОВОР

ЖИТЬ СРЕДИ "ВАТНИКОВ И БЫДЛА" СТАНЕТ НЕВЫНОСИМО. ЭЛИТНЫЙ ПРИГОВОР

Что делать российской "элите" в условиях, когда настал час определяться? За кого она – за тысячелетнюю Россию или за либеральный Запад, который жаждет нашей скорейшей смерти? И что нам, русским людям, делать со своей "элитой", которая имеет огромное финансовое влияние, участвует в принятии государственных решений, определяет моду в культуре и контролирует СМИ и которая, похоже, не собирается сдавать свои позиции? Не собирается, даже вопреки тому, что между Россией и коллективным Западом пролегла непреодолимая пропасть и грянувшие глобальные изменения являются объективным развитием мировой истории.

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