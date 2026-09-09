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Женская Вселенная

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Психология волшебства: почему взрослым жизненно важно менять свои сказки

Психология волшебства: почему взрослым жизненно важно менять свои сказки

Как переписать жизненный сценарий Как устроена сказкотерапия для взрослых, почему разговор о себе иногда буксует годами, а история про лисицу пробивает за десять минут – и что с этим делать практически.

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