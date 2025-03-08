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Резня в Сирии. Ирану приготовиться...

Итак, гуманитарно-цивилизационного чуда в Сирии не произошло: боевики-исламисты свергнувшие пророссийский режим династии Асадов и пришедшие к власти при активнейшей поддержке Турции, Израиля и США - некоторое время пытались играть в цивилизованных людей, способных даже иногда одевать костюмы и не любить прилюдно козочек с овечками.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Странно, но у власти везде и всегда преступники. Вот , и понимай , в чем промысел божий.
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13 час.
Vladimir Lioubimcev
НАдеюсь, что Иран не так разобщен, как Сирия.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
А  вы  сами    ,ради    ИСТИНЫ    и  самокритичности  вспомните  ,  но  никому  не  говорите  ...Что  ,  вы  сами  никого  никакого  закона  не  нарушили  ? Никогда  ничего  не  стибрили  ?Никогда  никому  в  пыку  не  ударили  ?
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1 час.
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