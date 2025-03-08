Резня в Сирии. Ирану приготовиться...

Странно, но у власти везде и всегда преступники. Вот , и понимай , в чем промысел божий.

ВА

Владимир Акулов

А вы сами ,ради ИСТИНЫ и самокритичности вспомните , но никому не говорите ...Что , вы сами никого никакого закона не нарушили ? Никогда ничего не стибрили ?Никогда никому в пыку не ударили ?