Итак, гуманитарно-цивилизационного чуда в Сирии не произошло: боевики-исламисты свергнувшие пророссийский режим династии Асадов и пришедшие к власти при активнейшей поддержке Турции, Израиля и США - некоторое время пытались играть в цивилизованных людей, способных даже иногда одевать костюмы и не любить прилюдно козочек с овечками.
Резня в Сирии. Ирану приготовиться...
Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Странно, но у власти везде и всегда преступники. Вот , и понимай , в чем промысел божий.
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13 час.
Vladimir Lioubimcev
НАдеюсь, что Иран не так разобщен, как Сирия.
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
А вы сами ,ради ИСТИНЫ и самокритичности вспомните , но никому не говорите ...Что , вы сами никого никакого закона не нарушили ? Никогда ничего не стибрили ?Никогда никому в пыку не ударили ?
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1 час.
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