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Масштабный логистический центр для автомобилистов построят на въезде в Барнаул

Масштабный логистический центр для автомобилистов построят на въезде в Барнаул

Проект представили 1 августа на заседании градсовета Проект логистического центра для автомобилей в Барнауле Большой логистический центр для хранения автомобилей, бытового обслуживания и ремонта автомобилей построят в Барнауле на Павловском тракте.

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