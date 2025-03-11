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Царьград

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На смену короновирусу: врач назвал три болезни, которые могут вызвать очередную пандемию

На смену короновирусу: врач назвал три болезни, которые могут вызвать очередную пандемию

Пять лет назад начала распространяться короновирусная инфекция COVID-19Пандемия COVID-19 унесла жизни более одного миллиона человек в России.

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