Начало понтификата Льва XIV

Через десять дней после своего избрания на пост главы Католической Церкви, Лев XIV сегодня проводит в Ватикане инаугурационную мессу своего понтификата в присутствии десятков тысяч верующих и иностранных лидеров, среди которых и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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