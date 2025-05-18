Начало понтификата Льва XIV

Через десять дней после своего избрания на пост главы Католической Церкви, Лев XIV сегодня проводит в Ватикане инаугурационную мессу своего понтификата в присутствии десятков тысяч верующих и иностранных лидеров, среди которых и вице-президент США Джей Ди Вэнс.