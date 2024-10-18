Компания BYD готовит к дебюту флагманский кроссовер Denza N9[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В сентябре этого года концерн Mercedes-Benz окончательно вышел из состава учредителей китайской компании Denza, которую BYD и (тогда еще) Daimler учредили в 2011 году.
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