Экс-игрок Аршавин ожидает от "Зенита" победы над "Спартаком" в РПЛ

Бывший полузащитник "Зенита", член правления клуба из Санкт-Петербурга Андрей Аршавин согласился со словами бывшего футболиста сборной России Владислава Радимова, который предположил, что петербургская команда крупно обыграет московский "Спартак" в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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