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Мировое обозрение

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Акции iRobot рухнули на 17 % после предупреждения Европейской комиссии о сделке с Amazon

Акции iRobot рухнули на 17 % после предупреждения Европейской комиссии о сделке с Amazon

Акции компании iRobot обрушились на 17 % в понедельник после того, как Европейская комиссия выразила опасения о том, что запланированное приобретение Amazon компании iRobot за $1,7 млрд может ограничить конкуренцию на рынке роботизированных пылесосов.

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