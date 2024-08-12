Экс-главу челябинской правительственной корпорации Атаманченко оставили в СИЗО

Задержанный ФСБ экс-глава ЮУ КЖСИ — крупнейшей строительной корпорации, подконтрольной правительству Челябинской области, Владимир Атаманченко, обвиняемый в растрате, 12 августа не смог оспорить свой срок в СИЗО.
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