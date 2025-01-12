Роспотребнадзор Петербурга напомнил авиапассажирам, что делать при задержке рейса

Можно как отказаться от полета с возмещением убытков, так и получить дополнительные услуги В связи с закрытием аэропорта Пулково по причине плохих метеоусловий специалисты петербургского Роспотребнадзора напоминают пассажирам об их правах при задержке рейса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии