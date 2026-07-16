Рифат Сабитов: удаление приложений VK из Google Play не повлияет на работу сервисов

Удаление сервисов VK из Google Play было ожидаемым. Поводов для паники нет, заявил 16 июля председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.