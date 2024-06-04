Маленькой Миле рассказали, что мамы больше нет: Петр Чернышев привел ребенка на могилу Заворотнюк

Несколько дней назад страшная весть о смерти Анастасии Заворотнюк прогремела на всю Россию. Родные смогли очень быстро организовать прощальную церемонию, разделив обязанности и объединив усилия в этот страшный момент.
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