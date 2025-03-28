Законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки отклонили

ГД РФ отклонила проект закона, предложенный петербургским ЗакСом в июле 2024 года. Документ предусматривал возможность введения регионами дисконта в 50% при оперативной уплате штрафов за неоплату платной парковки.
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